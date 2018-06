'Veroordeling oorlogsmisdadiger Guus Kouwenhoven moet in stand blijven'

Kouwenhoven is in 2017 bij versterk veroordeeld tot negentien jaar gevangenisstraf, omdat hij tussen 1999 en 2003 oorlogsmisdrijven heeft gepleegd en embargo's van de Verenigde Naties heeft geschonden door wapens te smokkelen. Hij was tegen die uitspraak in cassatie gegaan.

Hofstee heeft nu geadviseerd dat alle dertig pogingen tot cassatie ongegrond zijn en dat de straf moet blijven staan. De Hoge Raad moet nog over de zaak oordelen. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet bekend.

Kouwenhoven is in december vorig jaar op verzoek van de Nederlandse overheid aangehouden in Kaapstad. Hij verblijft momenteel in Zuid-Afrika, waar de zaak over zijn uitlevering aan Nederland al meerdere malen is uitgesteld.

Houtkapbedrijven

Kouwenhoven had begin deze eeuw belangen in houtkapbedrijven in Liberia. Die belangen waren volgens het hof verstrengeld met de belangen van toenmalig president Charles Taylor.

Kouwenhoven gebruikte de bedrijven om wapens te importeren en te verspreiden binnen Liberia. Het regime van Taylor gebruikte de wapens en maakte er duizenden burgerslachtoffers mee.

Taylor werd eerder al veroordeeld voor zijn rol in de burgeroorlog in buurland Sierra Leone. Tijdens het elf jaar durende conflict zijn zeker 50.000 mensen gedood. Veel andere mensen zijn in die periode gemarteld en verminkt.

