Verenigde Staten gaat migranten opvangen op twee militaire bases

Er komen tijdelijke kampementen op Fort Bliss en Goodfellow Air Force Base in Texas. Het kamp in Fort Bliss wordt ingericht voor gezinnen waarvan de ouders in afwachting zijn van strafrechtelijke vervolging, omdat ze illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen. Op Goodfellow Air Base wordt opvang geregeld voor kinderen die zonder ouder de grens zijn overgestoken.

Mattis heeft eerder aangekondigd dat er kampen komen op twee militaire bases, maar hij zei toen niet om welke locaties het ging.

Vorige week maakte de Amerikaanse president Donald Trump een einde aan het omstreden beleid om kinderen van illegalen na aankomst in de Verenigde Staten te scheiden van hun ouders en apart vast te zetten. Via een decreet besloot Trump dat illegale migranten met kinderen voortaan voorrang krijgen bij de afwikkeling van de immigratieprocedures. Daarnaast blijven gezinsleden samen gedurende het hele proces.

