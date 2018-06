Visum voormalig NAVO-chef voor VS geweigerd wegens bezoek aan Iran

Solana moet naar de ambassade of een consulaat om een visum te regelen. Hij maakte zijn reis naar Iran nadat hij de baas was bij de NAVO (1995-1999) als chef van de buitenlandse politiek van de Europese Unie.

Solana was in 2013 voor het laatst in Iran, toen hij de inauguratie van president Hassan Rouhani bijwoonde.

Hij was betrokken bij een internationaal akkoord over de nucleaire activiteiten van dat land. De weigering heeft niets te maken met regels die onder de huidige regering-Trump zijn ingevoerd, meldt de BBC. Deze regels omtrent een visum stammen uit de tijd van president Barack Obama.

In het systeem kunnen burgers van 38 landen niet direct een ESTA-visum krijgen als ze Iran, Irak, Libië, Somalië, Sudan, Syrië of Jemen hebben bezocht na 1 maart 2011. Zij kunnen alsnog een visum krijgen op een Amerikaanse ambassade of consulaat, waar ze eerst worden ondervraagd.