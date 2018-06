OVSE: Erdogan en partij bevoordeeld in Turkije

In een voorlopig rapport van de OVSE staat dat er in de media veel meer ruimte was voor regeringspartij AK en president Erdogan dan voor de oppositie. Daarnaast zorgde de noodtoestand, die al bijna twee jaar van kracht is in het land, voor belemmeringen van de campagnes van oppositiepartijen. Zo waren verkiezingsbijeenkomsten minder vaak toegestaan en was de vrijheid van meningsuiting beperkt, aldus de OVSE.

De OVSE was wel tevreden over de hoge opkomst tijdens de verkiezingen. Wel hebben waarnemers een nadrukkelijker aanwezigheid van de politie geconstateerd in stembureaus, vergeleken met eerdere verkiezingen.

Maandag zei de Turkse kiesraad dat de verkiezingen goed verlopen zijn.

