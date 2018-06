Vrijwel intact wrak Amerikaanse bommenwerper gevonden in Noordzee

Het vliegtuig werd ontdekt tijdens werkzaamheden voor de aanleg van een hoogspanningskabelverbinding tussen Groot-Brittannië en België, zo schrijft VRT maandag. Tijdens onderzoek naar explosieven die mogelijk op het traject liggen, werd een stuk van een aluminium vleugel geraakt.

De identificatie van het wrak is nog bezig, maar zou inmiddels vergevorderd zijn. Onderdeelnummers werden op een gedeelte plaatwerk aangetroffen, wat het voor onderzoekers makkelijker maakte om het toestel te identificeren. Deze nummers kwamen voor in de lijsten van onderdelen van Amerikaanse B-17-bommenwerpers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ingezet voor bombardementen op Duitsland.

De B-17 telde tot tien bemanningsleden en kon twee tot vijf ton aan bommen dragen. Vanwege de forse bewapening van het model, kreeg het vliegtuigtype de bijnaam 'Vliegend fort'.

Onderzoekers hebben historische documenten en de Amerikaanse autoriteiten betrokken in hun onderzoek, waarna vier vermiste toestellen overbleven. Bij elk van die toestellen zijn tot op heden een of meerdere bemanningsleden vermist, schrijft VRT. Het aangetroffen toestel herbergt waarschijnlijk een of meerdere resten van die vermiste bemanningsleden.

Neergestort

Volgens VRT besluiten de betrokken partijen over het bergen van het toestel als duidelijk is om welk toestel het precies gaat.

Bij de aanleg van de elektriciteitskabel tussen het VK en België zijn nog meer onderdelen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Daarbij gaat het voornamelijk om losse onderdelen van vliegtuigen die zijn neergestort in de Noordzee.

Het luchtruim boven de Noordzee was in de oorlogsjaren het toneel van hevige luchtgevechten. Zo trokken tijdens de Slag om Engeland in 1940 duizenden Duitse toestellen voor luchtaanvallen richting het Verenigd Koninkrijk.

Later in de oorlog kwamen de aanvallen voornamelijk vanuit de andere richting, toen Britse en Amerikaanse gevechtstoestellen op weg waren naar Duitse steden. Honderden vliegtuigen stortten tijdens de tochten neer in de Noordzee.