Erdogan claimt overwinning in presidentsverkiezing Turkije

De belangrijkste oppositiekandidaat Muharrem Ince van de Republikeinse Volkspartij (CHP) liet eerder al weten dat er niet geluisterd moet worden naar voorlopige uitslagen. Volgens hem maakt Erdogan gebruik van staatsmedia om de winst te claimen voordat alle stemmen zijn geteld. Een advocaat van Ince heeft gezegd dat hij pas reageert als de officieuze uitslag binnen is.

De aanhangers van Erdogan zijn ondertussen al feest aan het vieren, ondanks dat de uitslag nog niet definitief is. In Istanbul staan in meerdere wijken nog steeds rijen met mensen die stembussen bij de kantoren van de kiesraad komen brengen. Die moeten allemaal nog geteld worden.

"Ik wil alle kiezers bedanken. Turkije heeft de wereld een lesje democratie gegeven vandaag. De veilige en vrije verkiezingen tonen aan hoe sterk de Turkse democratie is", zei Erdogan tijdens zijn toespraak. "Ik hoop dat niemand gaat proberen om de uitslag te ondermijnen en de democratie te schaden om hun eigen falen te bedekken."

Decreten

Erdogan krijgt met een herverkiezing een mandaat tot 2023.

De president kreeg het verwijt een uitgebluste indruk te maken. Desondanks wist hij het vertrouwen van de kiezers te behouden. Hij krijgt met de omschakeling naar een nieuwe regeringsvorm een groot aantal bevoegdheden, waaronder het uitvaardigen van decreten.

Ince wist volgens Anadolu 30,74 procent van het electoraat voor zich te winnen. In de laatste weken ontpopte Ince zich als belangrijkste uitdager. Zijn verkiezingsbijeenkomsten in Izmir, Ankara en Istanbul brachten honderdduizenden mensen op de been.

Parlementsverkiezing

De AK-partij van Erdogan heeft volgens Anadolu 95 42,5 procent van de stemmen gehaald. Met een voorlopig zetelaantal van 293 stuks verliest de partij van Erdogan eigenlijk zijn meerderheid in het parlement. Door samenwerking met de Nationalistische Beweging (MHP, 11,2 procent) en de Grote Eenheidspartij (BBP) heeft Erdogan alsnog een meerderheid.

CHP blijft voorlopig steken op 22,7 procent. Die partij maakt net als de Goede Partij en de Gelukzaligheidspartij onderdeel uit van de Alliantie van de Natie. De genoemde partners staan voorlopig op 10,06 en 1,37 procent.

De HDP wist de kiesdrempel van 10 procent te halen zonder hulp van een alliantie. De partij stond op het moment van schrijven op 11,2 procent.

De oppositiepartijen claimen dat het hoogste kiesorgaan van het land, de YSK, pas ongeveer de helft van de stembusresultaten heeft ingevuld, waardoor de media in het land te vroeg de winst van de verkiezingen hebben geclaimd.

Verkiezingsdag

De verkiezingsdag is op een aantal incidenten na relatief rustig verlopen. De opkomst lag volgens staatspersbureau Anadolu op 87 procent. Ongeveer even hoog als bij de vorige verkiezingen.

De verkiezingen zijn gecontroleerd door meer dan vierhonderd buitenlandse waarnemers. Volgens het hoofd van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling hebben hun waarnemers geen tegenwerking ondervonden.

Oppositie

Merel Aksener, een aantal weken geleden nog getipt als de belangrijkste uitdager van Erdogan won volgens Anadolu namens de Goede Partij (IYI) 7,4 procent van de stemmen.

De andere oppositiekandidaat, de in november 2016 gevangengezette Selahattin Demirtas, scoorde vanuit zijn cel 8,02 procent van de stemmen, meldt het staatspersbureau

De overige kandidaten, Temel Karamollaoglu van de Gelukzaligheidspartij en Dogu Perincek van de Patriottische Partij behaalden respectievelijk 0,89 en 0,2 procent van stemmen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!