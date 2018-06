'Explosie op bijeenkomst president Zimbabwe was terrorisme'

"De explosie was een terroristische aanslag, maar dat gaat niet voorkomen dat er 30 juni verkiezingen worden gehouden", aldus Chiwenga. "De daders zijn criminelen die worden opgespoord en vervolgd."

De politie liet zondag weten nog onderzoek te doen naar het motief achter de aanslag.

De andere vicepresident Kembo Mohadi, een minister en de vrouw van Chiwenga raakten ook gewond door de explosie. Mnangagwa is niet gewond geraakt. In totaal zijn 49 mensen gewond geraakt.

De explosie zou hebben plaatsgevonden in het VIP-gedeelte. Mnangagwa kon al snel in veiligheid worden gebracht. In het stadion in de stad Bulawayo waren op het moment van het incident duizenden mensen aanwezig. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.

