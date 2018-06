Leiders Europese Unie pessimistisch voorafgaand aan migratietop

"Stoppen met moddergooien zou een goed begin zijn", aldus Rutte, die hiermee verwijst naar de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. "Ik hoop dat er na afloop irritaties zijn uitgesproken en er een goede ronde kan worden gehouden, zodat we donderdagavond, als het weer op agenda staat bij de hele Europese Raad, hopelijk tot besluiten kunnen komen.''

De top zondag is ingelast om de toestroom van migranten over de Middellandse Zee te bespreken en wordt bijgewoond door vijftien leiders. Donderdag overlegt de Europese Raad, de leiders van alle EU-landen, in een officiële top over het migratieprobleem.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei voorafgaand aan de top dat een groot gedeelte van de discussie zal gaan over buitengrenzen en het terugdringen van illegale migratie in de EU. Ze verwacht niet dat er donderdag een oplossing komt voor het probleem. Volgens Merkel zijn er nog steeds afspraken tussen meerdere EU-landen nodig om het op te lossen.

Nieuw voorstel

De Italiaanse Premier Giuseppe Conte presenteert zondag een compleet nieuw voorstel voor het verdelen van migranten. Volgens Conte zijn er structurele oplossingen nodig, omdat het Italiaanse volk dat verwacht.

Zo heeft Italië aangekondigd dat economische vluchtelingen gelijk moeten worden verdeeld over alle landen in de EU. Landen die dat niet willen, moeten minder geld krijgen. Dat hebben Frankrijk en Spanje zaterdag ook voorgesteld.

Italië wil ook dat vluchtelingen niet meer per se asiel aan moeten vragen in het land waar ze Europa binnenkomen.

Crisis

Volgens de Franse president Emmanuel Macron verkeert de EU in een politieke crisis over migratie. Hij denkt dat er een samenwerking kan zijn tussen de 28 EU-landen. Macron zegt dat er samengewerkt moet worden met derdewereldlanden om de migratiestroom te stoppen. Ook moet er volgens Macron meer geïnvesteerd worden in het beschermen van de buitengrezen.

Pedro Sánchez, de Spaanse premier, zegt dat Spanje hoopt dat er een gezamenlijke reactie komt op de toestroom van migranten via de Middellandse Zee. "We vragen om hulp van onze vrienden om de toestroom van migranten beter te kunnen controleren."

Lifeline

Italië heeft de afgelopen week meerdere schepen geweigerd die migranten hadden opgepikt op de Middellandse Zee. Salvini zei dat Malta de schepen maar moest toelaten, maar ook dat land weigerde. Het eerste schip en de migranten mochten uiteindelijk Spanje in.

Het tweede schip, Lifeline, is van een Duitse organisatie en vaart onder de Nederlandse vlag. Daarom vroeg Salvini Nederland om uitleg en zei dat de migranten maar moesten worden toegelaten in Nederland. Nederland liet weten dat Lifeline niet in het Nederlandse kadaster ingeschreven staat.

Spanje heeft aangegeven dat het bereid is humanitaire hulp te verlenen aan de Lifeline. Het schip vaart nog rond en is nog nergens toegelaten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!