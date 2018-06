Ruim vijfhonderd kinderen in detentie VS herenigd met ouders

Dat heeft het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid zaterdagavond lokale tijd bekendgemaakt.

Inmiddels zijn 522 kinderen met hun ouders herenigd. De komende 24 uur volgen nog zestien kinderen die hun ouders weer kunnen zien. De regering verwacht wel dat een klein aantal kinderen van hun ouders gescheiden blijft, onder meer omdat de familieband niet met zekerheid kan worden vastgesteld.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte eerder deze week een einde aan het omstreden beleid om kinderen van illegalen na aankomst in de VS te scheiden van hun ouders en apart te detineren. Over dat beleid was zowel binnen als buiten de VS veel ophef ontstaan.

