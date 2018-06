870.000 liter olie in rivier VS beland door treinongeluk

De trein is waarschijnlijk ontspoord door overstromingen. In het gebied viel de afgelopen week veel neerslag waardoor de grond verzakt zou zijn. 14 van de 32 wagons die olie vervoerden, zijn gaan lekken. In de Little Rock River is naar schatting 870.000 liter olie beland.

Een woordvoerder van het vervoersbedrijf zegt dat de olie wordt opgeruimd. "Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor het herstel van de natuur, maar houden we ook rekening met de gezondheid van onze werknemers en omwonenden", zegt hij. "Tot nu toe hebben we geen waarden gemeten die zorgelijk zijn."

Het regionale waterbedrijf heeft uit voorzorg de pompen stilgezet, maar voor nu is er nog geen vervuild drinkwater geconstateerd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!