Een dode en meer dan 150 gewonden door gooien granaat in Ethiopië

De minister van Gezondheid liet weten dat de toestand van tien gewonden kritiek is. De 41-jarige regeringsleider bleef ongedeerd.

De bijeenkomst was zaterdag in de hoofdstad Addis Abeba. De explosie was direct nadat Ahmed, die in april aantrad, een speech had gehouden. Een woordvoerder van de organisatie meldde later dat iemand had geprobeerd een granaat naar de minister-president te gooien.

Volgens de staatstelevisie is de adjunct-commissaris van de politie opgepakt vanwege "tekortkomingen in de beveiliging". Hij wordt vastgehouden samen met acht anderen van wie de identiteit onbekend is.

Aanslag

Ahmed noemde de aanslag ''een onsuccesvolle poging van krachten die geen verenigd Ethiopië willen''. De nieuwbakken premier verbaasde zijn landgenoten eerder deze maand door aan te kondigen dat hij het vredesverdrag dat zijn land in 2000 met Eritrea sloot, volledig uit wil voeren.

De relatie tussen Ethiopië en Eritrea wordt overschaduwd door grensconflicten. Van 1998 tot en met 2000 voerden de twee landen daar nog een bloedige oorlog over. Addis Abeba had tot nu toe zonder verder overleg geweigerd het verdrag uit te voeren.

Eritrea veroordeelde de aanslag op de premier.

Zimbabwe

Zaterdag heeft ook een aanslag op de president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, plaatsgevonden. In het stadion waar hij een bijeenkomst hield, vond een explosie plaats. Mnangagwa is niet gewond geraakt.

De twee vicepresidenten van het land, Constantino Chiwenga en Kembo Mohadi, hebben wel lichte verwondingen opgelopen. Ook een minister is lichtgewond geraakt bij de ontploffing.

De explosie zou hebben plaatsgevonden in het VIP-gedeelte. Mnangagwa kon al snel in veiligheid worden gebracht. In het stadion in de stad Bulawayo waren op het moment van het incident duizenden mensen aanwezig.

Mugabe

Zimbabwe ziet de explosie als aanslag op de president. Volgens de woordvoerder van Mnangagwa zijn er in de afgelopen vijf jaar meerdere pogingen gedaan om de leider om te brengen. Mnangagwa werd in november president.

Zijn voorganger Robert Mugabe moest na een militaire coup het veld ruimen. Vorige maand maakte Mnangagwa bekend dat er op 30 juli presidents- en parlementsverkiezingen komen.