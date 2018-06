Vicepresidenten gewond na explosie op bijeenkomst van president Zimbabwe

De verwondingen van vicepresidenten Constantino Chiwenga en Kembo Mohadi zouden meevallen. Ook een minister is lichtgewond geraakt bij de ontploffing.

De explosie zou hebben plaatsgevonden in het VIP-gedeelte. Mnangagwa kon al snel in veiligheid worden gebracht. In het stadion in de stad Bulawyo waren op het moment van het incident duizenden mensen aanwezig. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.

Volgens de woordvoerder van de president zijn er in de afgelopen vijf jaar meerdere pogingen gedaan om de leider om te brengen. Mnangagwa werd in november president. Zijn voorganger Robert Mugabe moest na een militaire coup het veld ruimen. Vorige maand maakte Mnangagwa (75) bekend dat er op 30 juli presidents- en parlementsverkiezingen komen.