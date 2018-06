Tachtig gewonden bij aanslag met granaat op premier Ethiopië

Eerder verklaarde de premier voor de televisie dat er "enkele doden" waren gevallen, maar dat werd later tegengesproken.

De bijeenkomst was zaterdag in de hoofdstad Addis Abeba. De explosie was direct nadat Ahmed, die in april aantrad, een speech had gehouden.

Een woordvoerder van de organisatie meldde later dat iemand had geprobeerd een granaat naar de minister-president te gooien. Ahmed noemde de aanslag ,,een onsuccesvolle poging van krachten die geen verenigd Ethiopië willen''.

De nieuwbakken premier verbaasde zijn landgenoten eerder deze maand door aan te kondigen dat hij het vredesverdrag dat zijn land in 2000 met Eritrea sloot, volledig uit te voeren. De relatie tussen Ethiopië en Eritrea wordt overschaduwd door grensconflicten. In de jaren 1998 - 2000 voerden de twee landen daar nog een bloedige oorlog over. Addis Abeba had tot nu toe zonder verder overleg geweigerd het verdrag uit te voeren.

Eritrea heeft de aanslag op de premier veroordeeld.