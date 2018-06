Kindhuwelijken in tweede Amerikaanse staat verboden

Gouverneur van de staat Phil Murphy noemt het ''een belangrijke mensenrechtenzaak''. Tot vrijdag mochten mensen jonger dan zestien jaar oud trouwen met toestemming van een rechter. Tussen de zestien en achttien jaar mochten jongeren trouwen met toestemming van de ouders.

Nancy Munoz, een politicus, in New Jersey, was de drijvende kracht achter de wet en is tevreden. ''Dit was een reis zonder moeilijkheden. Kinderen laten trouwen is gewoon niet het juiste om te doen.''

De Amerikaanse staat Delaware verbood kindhuwelijken in mei. Pennsylvania is bezig met een vergelijkbare wet.

