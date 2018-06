Trump wil gevecht om nieuwe migratiewetgeving uitstellen

''De Republikeinen moeten stoppen met hun tijd te verspillen totdat we in november meer Republikeinse senatoren en congresleden hebben gekozen'', schreef Trump.

Een immigratiewet heeft momenteel geen kans om door de Senaat te komen, waar de gewone meerderheid van de Republikeinen, op dit moment 51 van de 100 stemmen, niet voldoende is.

Na massale publieke druk heeft Trump zijn harde migratiebeleid aangepast en besloten kinderen van illegale immigranten niet meer van hun ouders te scheiden. Tegelijkertijd zorgde hij ervoor dat migranten alleen samen met hun kinderen in detentie zitten. Het presidentieel decreet is echter tijdelijk en moet worden vervangen door een wet die door het parlement wordt aangenomen.

Dit mislukt enerzijds door weerstand van de Democraten, anderzijds door partijconflicten binnen de Republikeinen. Een eerste versie was donderdag al afgeschoten in het Huis van Afgevaardigden, omdat de Republikeinen niet unaniem waren. De stemming over een compromisvoorstel is uitgesteld.

De Republikeinse kopstukken in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben naar aanleiding van de tweet van Trump aangekondigd dat ze volgende week toch een debat over een nieuwe immigratiewet willen en ze die in stemming willen brengen. ''We brengen dat wetsontwerp in vergadering'', zei fractievoorzitter Kevin McCarthy. .