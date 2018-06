Italië wil 'Nederlands' reddingsschip in beslag nemen om papieren

"Lifeline staat niet ingeschreven in het Nederlandse kadaster", aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er is een verschil tussen beide manieren; omdat het schip enkel de Nederlandse vlag voert, is het niet aan Nederland om in te grijpen.

De Lifeline redde donderdagochtend 224 migranten uit zee. Italië wilde de boot niet ontvangen en raadde aan door te varen naar Nederland, omdat er een Nederlandse vlag op het schip wappert.

Mission Lifeline reageerde door een tweet met een foto van een Nederlands registratieformulier te versturen.

Kustwacht

"Het schip brak de wet door de migranten op te pikken terwijl de Libische kustwacht al onderweg was", aldus de Italiaanse minister van Infrastructuur Danilo Toninelli. "Daarom gaan we de papieren van de schepen controleren."

Het is nog niet bekend of de migranten die op de Lifeline zitten in Italië worden toegelaten als het schip afmeert voor controle.

