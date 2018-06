'Grenspolitie VS verwijst illegale immigranten niet meer door voor vervolging'

The Washington Post meldt op basis van een hooggeplaatste functionaris bij de Border Patrol, de grenspolitie, dat die instantie geen migranten meer zal aanmelden voor vervolging. Het Amerikaanse ministerie van Justite was donderdag nog niet op de hoogte van dat besluit en zei dat de vervolgingen zullen doorgaan.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag de betrokken overheidsdiensten bevolen te zorgen dat migrantenfamilies die aan de grens zijn gescheiden moeten worden herenigd.

De familiescheidingen gebeurden omdat illegale migranten onder nieuw beleid van de regering-Trump als criminelen werden beschouwd, in detentie werden genomen en hun kinderen daarom niet bij zich mochten houden.

Trump tekende woensdag een decreet dat ervoor moet zorgen dat ouders en kinderen niet meer van elkaar worden gescheiden als ze illegaal voet op Amerikaanse bodem zetten. In dat decreet stond nog niets over wat er moest gebeuren met de 2.300 kinderen die al van hun families werden gescheiden sinds het nieuwe zerotolerancebeleid in mei werd geïntroduceerd.

De president zei dat het gaat om het "bij elkaar houden van families, terwijl een sterke grens wordt behouden". Maandag zei hij nog dat het scheiden van ouders en kinderen noodzakelijk is, om te voorkomen dat het land "een migrantenkamp" wordt.

Kritiek

De kritiek op het zerotolerancebeleid nam de laatste dagen internationaal flink toe. Daarnaast keerden zich ook binnen Trumps partij steeds meer leden tegen het beleid. De president gaf eerst de Democraten onterecht de schuld voor het beleid, maar bond woensdag toch in.

De vrouw van Trump, Melania, is donderdag onaangekondigd naar Texas gegaan om te kijken in een detentieoord voor kinderen van illegale immigranten die zijn gescheiden van hun ouders. Ze bezocht een detentiecentrum van de grenswacht in McAllen aan de grens met Mexico, waar ongeveer zestig kinderen van migranten in de leeftijd van vijf tot zeventien jaar vastzitten in afwachting van de afwikkeling van de aanklachten tegen hun ouders.

''Ze wilde met eigen ogen zien hoe er daar aan toe gaat'', zei haar woordvoerder Stephanie Grisham tegen verslaggevers. ''De beelden hebben haar geraakt als moeder en als mens''.