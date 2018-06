Nederlandse politie redt kinderen uit online seksnetwerk Filipijnen

De kinderen, van wie de jongste vijf maanden oud is, werden door hun familie aangeboden op internet voor onlinemisbruik. Mensen die inlogden op het netwerk lieten de kinderen op bestelling misbruiken.

Zij gaven via chatgesprekken aan wat zij wilden zien, spraken een prijs af en konden het misbruik vervolgens via de webcam rechtstreeks bekijken, aldus de politie. Alle beschikbare informatie over de kopers wordt gedeeld met de autoriteiten in de landen waar zij vandaan komen. Onder de kopers zijn ook Nederlanders

De kinderen konden worden gered door samenwerking tussen de Filipijnse, de Nederlandse en de Australische politie. Zo haalde de politie in het noorden van de Filipijnen vijf kinderen uit een woning die door hun ouders en grootouders werden aangeboden voor online seksshows. De kinderen waren tussen vijf maanden en twaalf jaar oud.

Bij vijf verschillende onderzoeken was de Nederlandse politie-liaisonfunctionaris in Manilla Farid El Hamouti betrokken. Hij is speciaal voor de bestrijding van kindersekstoerisme op de Filipijnen. Ook een medewerker van het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid werkte ter plaatse mee.