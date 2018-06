Premier Nieuw-Zeeland eerste wereldleider in 28 jaar die van kind bevalt

Het is het eerste kindje voor de 37-jarige Ardern en haar partner, televisiepresentator Clarke Gayford. Het stel maakte het nieuws bekend via een bericht op Instagram. Moeder en dochter maken het goed.

De socialist is namens de Labour-partij sinds oktober vorig jaar hoofd van de regering. Ze is de jongste premier die het land ooit heeft gehad. Vlak voordat ze als premier aan de slag ging, kwam ze erachter dat ze zwanger was.

"Sindsdien heb ik van alle Nieuw-Zeelanders veel steun en liefde gekregen. Politiek werd even naar de achtergrond verdreven, het ging nu om een nieuwe fase in een menselijk leven. Het werk heeft er ook niet onder geleden", zei Ardern eerder over haar zwangerschap.

Zwangerschapsverlof

Ardern neemt zes weken zwangerschapsverlof. Tot die tijd neemt vicepremier Winston Peters de taken van de regeringsleider over. Ardern heeft aangegeven dat ze tijdens haar verlof regelmatig in contact met Peters zal staan en dat ze bij grote beslissingen betrokken wordt.

De Nieuw-Zeelandse premier is de tweede gekozen wereldleider die een kind krijgt tijdens de ambtsperiode. De Pakistaanse premier Benazir Bhutto was in 1990 de laatste vrouwelijke premier die tijdens haar ambtsperiode beviel.

