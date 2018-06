Trump maakt met decreet einde aan scheiden kinderen en ouders bij grens

Door het zerotolerancebeleid van Trumps regering worden illegale migranten die voet op Amerikaanse grond zetten als criminelen beschouwd. Als gevolg hiervan worden kinderen van hun ouders gescheiden.

Met het nieuwe decreet blijft het zerotolerancebeleid van kracht, maar blijven gezinsleden samen terwijl ze op hun immigratieprocedures wachten. Illegale migranten met kinderen krijgen daarnaast voortaan voorrang bij de afwikkeling van de procedures.

Bij het ondertekenen van het document verklaarde Trump dat het draait om het "bij elkaar houden van families, terwijl een sterke grens wordt behouden." De president verdedigde het scheiden van kinderen en hun ouders maandag nog. Hij zei dat dit noodzakelijk was om te voorkomen dat de VS "een migrantenkamp" wordt.

Wetten

In de afgelopen dagen is de kritiek op het zerotolerancebeleid flink toegenomen. Niet alleen de internationale gemeenschap reageerde fel op het beleid, ook binnen Trumps eigen partij groeide de weerstand.

Het Huis van Afgevaardigden stemt waarschijnlijk donderdag over twee wetsvoorstellen, die het scheiden van families definitief moeten voorkomen en die andere problemen ten aanzien van immigratie oplossen. Republikeinen hebben gezegd dat het onzeker is of deze voorstellen een meerderheid halen.

Of het decreet van Trump overeenkomt met een van de wetsvoorstellen, waarvan de inhoud nog onbekend is, is woensdag nog niet duidelijk.

Twintig Dagen

Een aantal Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden dat door de minister van Binnenlandse Veiligheid over het decreet is bijgepraat, spreekt zijn zorgen over het ondertekende document uit. Ze zeggen niet te weten of gezinnen die langer dan twintig dagen vastzitten alsnog gescheiden worden.

Kinderen mogen maar voor twintig dagen worden vastgehouden. Voor die periode worden families volgens de Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden bij elkaar gehouden. De vrees is dat de kinderen na die twintig dagen toch weer van hun ouders worden gescheiden. De Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden hopen dat dit met een wet opgelost wordt.

Justitie zegt dat Trump aan de federale rechter heeft gevraagd om families langer dan twintig dagen bij elkaar te houden.

