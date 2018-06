'Trump komt met decreet voor stoppen scheiden kinderen en ouders'

De regering-Trump voert sinds mei een zerotolerancebeleid dat ertoe leidt dat illegale migranten die voet op Amerikaanse grond zetten als criminelen worden beschouwd. Hierdoor worden kinderen, zo jong als baby’s, gescheiden van hun ouders.

Het omstreden beleid heeft de afgelopen weken wereldwijd tot grote verontwaardiging geleid. De Verenigde Naties (VN) veroordelen de wet en vroegen meerdere malen een einde te maken aan het scheiden van kinderen en ouders. Ook binnen Trumps eigen Republikeinse Partij ontstaat steeds meer weerstand.

Wetsvoorstellen

Donderdag wordt in het Huis van Afgevaardigden gestemd over twee nieuwe wetsvoorstellen die een einde zouden moeten maken aan het uit elkaar halen van de gezinnen.

De wetten zijn opgesteld door de Republikeinen. De Democraten zijn hier niet bij betrokken. Trump lijkt de stemming met dit decreet een stap voor te zijn. Eerder noemde de president zijn beleid noodzakelijk om te voorkomen dat de Verenigde Staten "een migrantenkamp" wordt.

Het is onduidelijk wat er in de wetsvoorstellen staat en welke van de twee Trump zal steunen. Of het decreet van de president overeenkomt met de wetten is ook niet duidelijk. Wel heeft Trump gezegd dat hij wil dat zijn decreet zal uitwerken in de wetgeving.

