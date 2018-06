'Oekraïense oppositieleider Timoshenko doet mee aan presidentsverkiezingen'

Dat heeft ze bekendgemaakt tijdens een Q&A sessie op haar Facebookpagina.

"Ik doe mee aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar", aldus Timoshenko. De politica is al jaren actief in de Oekraïense politiek en leidt de partij Vaderland.

Een jaar later was ze een van de leiders van de Oranjerevolutie in 2004. Die begon nadat Viktor Janukovych de presidentsverkiezingen won en de oppositie hem beschuldigde van fraude.

Daarna was ze een jaar premier onder Viktor Yushenko. In 2005 viel de coalitie al door ruzie tussen de verschillende partijen. Van 2007 tot 2010 was Timoshenko wederom premier.

Timoshenko zat tussen 2010 en 2014 in de gevangenis omdat ze papieren vervalst zou hebben om olie te verkopen. Ze noemde dit een politieke straf, opgelegd door haar tegenstanders. In 2014 werd ze vrijgesproken door een rechter.

In 2014 verloor de politica de presidentsverkiezingen van de huidige president Petro Poroshenko.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!