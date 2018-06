'Dertig soldaten gedood door Taliban bij eerste aanval sinds staakt-het-vuren'

De aanval op de Afghaanse soldaten vond plaats bij twee controleposten. Het is niet bekend of er ook militanten van de Taliban zijn omgekomen.

Na de eerste aanval zijn er gevechten uitgebroken tussen het overheidsleger en de Taliban, meldt het Afghaanse persbureau Khamaa Press. Daarbij zijn zeker vier Talibanstrijders, een politieagent en drie soldaten omgekomen.

Ook in andere provincies zijn de Taliban en het leger weer in vuurgevechten verwikkeld. In de provincie Farah zijn zeker twintig Talibanstrijders gedood.

Het staakt-het-vuren heeft drie dagen geduurd. De Taliban hebben het afgekondigd om het einde van de ramadan en het Suikerfeest te vieren. De Afghaanse overheid kwam eerder met een eenzijdig bestand.

Ashraf Ghani, de president van Afghanistan, wilde de tijdelijke vrede nog verlengen, maar dit hebben de Taliban zondag afgewezen.

Politiek

De Talibanstrijders hebben de controle in grote delen van het land, waardoor de macht van de Afghaanse overheid beperkt is. Ghani heeft eerder dit jaar geprobeerd om vrede te sluiten met de Taliban, door ze toe te laten als politieke partij. Dat is niet gelukt.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft opgeroepen om het conflict politiek op te lossen en te stoppen met vechten.

