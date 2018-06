Man uit Keulen bereidde gif-aanslag met biobom voor

Dat meldde de leider van de federale recherchedienst BKA Holger Münch woensdag. De informatie om die gifbom te maken haalde hij van het internet.

De 29-jarige man werd afgelopen week dinsdag in zijn woning in Keulen aangehouden, omdat hij volgens inlichtingendiensten verdachte zaken op internet bestelde.

In zijn woning bleek hij de stof ricine te hebben en hij werd meteen verdacht van verdacht van terroristische activiteiten. De zeer giftige stof is afkomstig uit bonen van een Afrikaanse plant en staat ook als chemisch wapen te boek.

Het is niet bekend of de man medeplichtigen heeft gehad en evenmin waar en wanneer hij van plan was toe te slaan. Mogelijk handelde hij op eigen houtje. Münch toonde zich bezorgd over dergelijke geradicaliseerde eenlingen, waarvan er mogelijk honderden in Duitsland zijn.