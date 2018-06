Belgische douane doet een van grootste drugsvangsten ooit in Antwerpse haven

De Gazet van Antwerpen meldt dat er ruim 955 kilo heroïne is aangetroffen op het schip. De drugs heeft een straatwaarden van 55 miljoen euro. In een container zijn in ieder geval 57 zakken met elk 15 kilo drugs gevonden, dat komt neer op 855 kilo. Waar de overige honderd kilo is gevonden, is niet bekend.

Het Antwerpse parket was niet bereikbaar voor commentaar.

De drugs zijn 18 mei al aangetroffen, maar de vangst is nu pas bekendgemaakt. Het Antwerpse parket en de federale politie proberen de smokkelaars op te sporen.

