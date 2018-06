Canada legaliseert marihuana voor recreatief gebruik

In de wet is precies vastgelegd hoe de drugs geteeld, gedistribueerd en verkocht mogen worden. In de meeste provincies en territoria van het land komen speciale winkels. In sommige provincies mag op straat geblowd worden, in andere juist weer niet. Ook de minimale leeftijd voor het gebruik van marihuana verschilt per provincie.

Het legaliseren van recreatief gebruik van marihuana was een onderdeel van Justin Trudeaus verkiezingscampagne in 2015. De nieuwe wet zorgt er volgens de Canadese premier voor dat wiet uit de handen van minderjarigen blijft. Ook zou de wet tot minder misdaad leiden.

"Het was te makkelijk voor kinderen om aan marihuana te komen en voor criminelen om hiervan te profiteren. Vandaag brengen we daar verandering in", zegt Trudeau op Twitter.

Canada is het eerste land in de G7 dat marihuana legaliseert. In buurland Amerika zijn er een paar staten zoals Nevada waar cannabis vrijelijk te koop is.

