Republikeinse senatoren willen oplossing scheiden van migrantenfamilies VS

De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, kondigt dinsdag aan dat er gewerkt wordt aan een oplossing voor het scheiden van kinderen van hun ouders.

Sinds de strengere regels voor het migratiebeleid half april zijn ingegaan, zijn bijna tweeduizend kinderen van hun ouders gescheiden, nadat de gezinnen vanuit Mexico illegaal de grens met de Verenigde Staten waren overgegaan. Omdat de volwassenen in afwachting van hun strafzaak worden vastgezet, worden de kinderen elders ondergebracht.

In binnen- en buitenland is een storm van kritiek losgebarsten op het scheiden van ouders en kinderen naar aanleiding van het zerotolerancebeleid van de VS.

Trump verdedigt het omstreden beleid. "Heeft iemand gekeken naar de misdaad die ten zuiden van de grens plaatsvindt? Die is historisch hoog, bij sommige landen behorend tot de meest gevaarlijke plekken ter wereld. Dat gaat niet gebeuren in de VS."

''Ik denk dat we dit moeten oplossen. We moeten samenkomen en dit oplossen'', sprak McConnell dinsdag richting de Democraten. Nummer twee binnen de fractie John Cornyn zei dat het doel was de kwestie binnen enkele dagen op te lossen.

Legaal

Amnesty International heeft recent zeventien ouders die asiel zochten in de VS en gedwongen zijn gescheiden van hun kinderen geïnterviewd. Op drie gezinnen na, zijn ze allemaal legaal het land binnengekomen.

"De beweringen van Trumps regering kloppen dus niet", aldus de Amnesty's directeur van het Amerika's-programma Guevara-Rosas. Volgens de directeur worden de regels ook toegepast op gezinnen die legaal de grens oversteken en bescherming zoeken. "De meerderheid van deze mensen is op vlucht voor vervolging en geweld", aldus Guevara-Rosas.

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties (VN) veroordeelde maandag het Amerikaanse asielbeleid. "Kinderen van migranten moeten niet worden getraumatiseerd door ze van hun ouders en hun families te scheiden. De familie-eenheid moet worden gewaarborgd", aldus Guterres.