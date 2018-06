'VS trekt zich terug uit Mensenrechtenraad VN'

De VS heeft al eerder gedreigd uit de raad te stappen als deze het 'anti-Israëlbeleid' niet zou veranderen. Het land zou nog tot 2020 lid zijn van de raad. Gesprekken over hervorming zouden afgelopen week tot niets hebben geleid.

De Mensenrechtenraad beschuldigde Israël afgelopen maand van het gebruik van buitenproportioneel geweld bij de Gazastrook tegen protesterende Palestijnen. Zij protesteren sinds eind maart voor een terugkeer naar wat nu Israël is.

Gazastrook

Met 29 stemmen vóór heeft de raad vervolgens besloten om een internationale onderzoekscommissie naar de Gazastrook te sturen. De VS stemde, net als Australië, tegen dit besluit. Veertien landen onthielden zich van stemming.

Het is de derde keer dat het land zich terugtrekt uit een internationaal akkoord. Eerder stapte het land al uit het klimaatakkoord van Parijs en beëindigde het de nucleaire deal met Iran. Tijdens de regeringsperiode van voormalig president George W. Bush heeft de VS de UNHCR ook drie jaar geboycot. In 2009, toen Barack Obama president was, werd het land weer lid.

De UNHCR zetelt in Genève en telt 47 leden die voor drie jaar worden verkozen uit de Algemene Vergadering van de VN. Een land kan maximaal zes jaar lang lid zijn. Het orgaan van de VN controleert de naleving van de verdragen voor de mensenrechten.

Immigratiebeleid

De VS handhaaft een omstreden immigratiebeleid. Sinds half april zijn er zeker tweeduizend minderjarige migranten gescheiden van hun ouders. De Amerikaanse president Donald Trump verdedigt het beleid omdat het nodig is om te voorkomen dat de VS “een migrantenkamp” wordt.

Zerotolerancebeleid

Het scheiden van de kinderen van hun ouders is onderdeel van het “zerotolerancebeleid” dat eerder dit jaar in werking werd gesteld door de regering. Onder het beleid worden illegale migranten strafrechtelijk vervolgd. Trump beweert onder meer dat kinderen door “sommige van de ergste criminelen ter wereld” worden gebruikt om de VS binnen te komen.

Secretaris-generaal António Guterres van de VN veroordeelde maandag het migratiebeleid van de VS. “Kinderen van migranten moeten niet worden getraumatiseerd door ze van hun ouders en hun families te scheiden. De familie-eenheid moet worden gewaarborgd”, aldus Guterres.

