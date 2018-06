Landen Europese Unie willen maximaal jaar grenscontrole bij bedreiging

De lidstaten moeten hier nog over onderhandelen met het Europees Parlement.

In de Schengenzone geldt in principe vrij verkeer van personen. Een land moet aan kunnen tonen dat paspoort- of andere controles echt gerechtvaardigd zijn, zoals Frankrijk dat heeft gedaan na de aanslagen van 2015. Grenscontroles mogen alleen als laatste middel worden ingezet om de veiligheid te bewaren.

Nu kan een land toestemming vragen aan de Europese Commissie om zijn grenzen zes maanden te mogen controleren, hoewel verlenging mogelijk is. Brussel had in september voorgesteld die termijn te verdubbelen. Met verlengingen zou dat in "uitzonderlijke situaties" in totaal drie jaar mogen, maar de lidstaten willen het houden bij één jaar.

Halverwege de termijn moet de commissie nog een oordeel geven over het verlengen.

