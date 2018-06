Marine Le Pen moet 3 ton terugbetalen aan Europees Parlement

Het Gerecht van de Europese Unie heeft dat dinsdag bepaald.

Het parlement had het geld teruggevorderd na een onderzoek van de Europese antifraudedienst OLAF. De gewezen presidentskandidaat (49) was vervolgens naar het gerecht in Luxemburg gestapt. Ze kon volgens de rechters echter niet aantonen dat de assistente echt werkzaamheden voor haar in het parlement heeft verricht.

Dat zij daar wel aanwezig zou zijn geweest is onvoldoende. Verder heeft Le Pen niet aangetoond dat de medewerkster in Brussel woonde.

Discriminatie

Le Pen heeft beweerd dat de beschuldiging politiek gemotiveerd is. De rechters verwerpen de claim dat het parlement haar partij discrimineert. Er spelen nog een reeks soortgelijke kwesties.

Het parlement heeft al een deel van Le Pens salaris en toelagen ingehouden. Ze is sinds vorig jaar geen Europarlementariër meer.

Le Pen liet in een reactie weten honderden bewijsstukken te hebben verzameld voor een Franse rechtszaak. Het hof heeft daar volgens haar geen rekening mee gehouden omdat ze die aan het Europees Parlement had moeten voorleggen, en dat is haar niet gevraagd. De politica zegt in hoger beroep te gaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!