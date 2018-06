Tweede dode door vermoedelijke criminele afrekening in Malmö

Eerder was een achttienjarig slachtoffer al in het ziekenhuis overleden.

Een onbekende schutter heeft in het centrum van Malmö het vuur geopend op passanten. Bij de schietpartij zijn in totaal zes mensen geraakt. Twee van hen zijn overleden, de overige vier slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis.

De man zou met een jachtgeweer hebben geschoten, zegt het Zweedse openbaar ministerie. De slachtoffers zouden op het moment van de schietpartij net een internetcafé hebben verlaten.

Getuigen vertellen twaalf tot vijftien schoten te hebben geteld. De dader is naar verluidt nog voortvluchtig.

Geen terrorisme

Er is ook nog niets bekend over zijn motief, maar volgens de politie gaat het niet om een terroristisch misdrijf. "Het gaat waarschijnlijk om een afrekening in het criminele circuit", aldus een politiewoordvoerder.

Rond het tijdstip dat de dader toesloeg, waren veel mensen op de been om de WK-overwinning van Zweden op Zuid-Korea (1-0) te vieren. Daardoor ontstond in eerste instantie het beeld dat de dader willekeurige feestende mensen als doelwit had gekozen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!