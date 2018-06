Aantal vluchtelingen wereldwijd voor vijfde jaar op rij gestegen

Van de gehele wereldbevolking is 1 op de 110 mensen op de vlucht, aldus de UNCHR. De meeste vluchtelingen zijn nog jong: 53 procent is minderjarig.

De aantallen vluchtelingen werden in 2017 gestuwd door onder meer het oplaaiende geweld in Congo, de oorlog in Zuid-Soedan en de massale uittocht van islamitische Rohingya's uit het overwegend boeddhistische Myanmar.

In het rapport Global Trends rekent de UNHCR voor dat 16,2 miljoen van de 68,5 miljoen vluchtelingen in 2017 voor het eerst of opnieuw op de vlucht is geslagen.

Zo'n 25,4 miljoen mensen moesten tijdens hun vlucht hun thuisland verlaten. Dat is een stijging van 2,9 miljoen mensen ten opzichte van 2016. Het is de grootste jaarlijkse stijging die de UNHCR ooit heeft waargenomen, aldus de VN-organisatie.

Vier op de vijf vluchtelingen die het eigen land verlaten, komen terecht in een buurland.

Tien landen

Volgens de UNHCR worden vooral arme landen en landen met een middeninkomen getroffen door de vluchtelingenstromen. Ondanks het beeld dat vluchtelingen massaal naar Noord-Amerika en Europa trekken, wordt 85 procent opgevangen in die landen.

Het aantal landen waar de vluchtelingen terechtkomen, is verhoudingsgewijs klein. 63 procent van alle vluchtelingen die vallen onder het mandaat van UNCHR (Palestijnen vallen daar bijvoorbeeld niet onder) wordt opgevangen in tien landen. Turkije vangt in absolute aantallen veruit de meeste vluchtelingen op. Het gaat om 3,5 miljoen mensen.

Twee derde van de vluchtelingen is afkomstig uit Syrië, Afghanistan, Zuid-Soedan, Myanmar en Somalië.

Het aantal asielzoekers dat wereldwijd wacht op de uitkomst van een asielprocedure is vorig jaar toegenomen van 2,8 miljoen naar 3,1 miljoen mensen.

