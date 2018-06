Dode en gewonden door 'vermoedelijk criminele afrekening' in Zweedse Malmö

De man zou met een jachtgeweer hebben geschoten, zegt het Zweedse Openbaar Ministerie (OM). Aanvankelijk werd gemeld dat er vier gewonden vielen.

Volgens een politiewoordvoerder is de dode een 18-jarige jongen. De slachtoffers zouden op het moment van de schietpartij net een internetcafé hebben verlaten. Getuigen vertellen twaalf tot vijftien schoten te hebben geteld.

Het is nog niet officieel bekendgemaakt hoe de slachtoffers eraan toe zijn, maar zij zijn allen naar ziekenhuizen vervoerd. De Zweedse krant Sydsvenskan meldt dat drie van hen ernstige verwondingen hebben opgelopen.

De dader is naar verluidt nog voortvluchtig. Er is ook nog niets bekend over zijn motief, maar volgens de politie is er geen reden voor het publiek om zich zorgen te maken. Het zou niet gaan om een terroristisch misdrijf. "Het gaat waarschijnlijk om een afrekening in het criminele circuit", aldus een politiewoordvoerder.

Er waren rond het tijdstip dat de dader toesloeg veel mensen op de been die de WK-overwinning van Zweden op Zuid-Korea (1-0) in Rusland vierden. Daardoor ontstond in eerste instantie het beeld dat de dader willekeurige feestende mensen als doelwit nam.