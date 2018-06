Trump verdedigt scheiden migrantenkinderen en hun families aan grens

Sinds medio april zijn zeker tweeduizend minderjarige migranten gescheiden van hun ouders en ondergebracht in detentiefaciliteiten en bij pleeggezinnen. De Amerikaanse president geeft de Democratische Partij de schuld voor de ontstane situatie. Zij staan hervormingen van het migratiestelsel in de weg, zei Trump voorafgaand aan een bijeenkosmt van de Nationale Ruimteraad in het Witte Huis.

De opmerkingen van de Amerikaanse president sluiten aan bij de aanval op de Democraten die hij eerder op maandag deed op Twitter.

Trump schreef onder meer dat kinderen door "sommige van de ergste criminelen ter wereld" worden gebruikt om de VS binnen te komen. "Heeft iemand gekeken naar de misdaad die ten zuiden van de grens plaatsvindt? Die is historisch hoog, met sommige landen behorend tot de meest gevaarlijke plekken ter wereld. Dat gaat niet gebeuren in de VS."

Trump beweert dat het scheidingsbeleid deel uitmaakt van immigratiewetten die onder zijn Democratische voorganger Barack Obama zijn aangenomen. Dat is feitelijk onjuist: het is het resultaat van "zerotolerancebeleid" dat eerder dit jaar door de regering-Trump in werking is gesteld. Onder dat beleid worden illegale migranten strafrechtelijk vervolgd.

Het is niet de eerste keer dat Trump de schuld ten onrechte bij zijn politieke tegenstanders legt: eind vorig jaar probeerde hij hen de schuld te geven voor zijn besluit het DACA-beschermingsprogramma voor illegale migranten - de zogeheten 'Dreamers' - die als kind naar de VS kwamen te beëindigen. Dat besluit kon worden teruggedraaid als de Democraten het budget voor de muur die Trump op de grens met Mexico wil bouwen goedkeurden.

Er liggen momenteel twee wetsvoorstellen voor hervorming van het migratiestelsel in het Amerikaanse Congres: een versie afkomstig van conservatieve haviken op migratiegebied en een compromisvoorstel. Trump liet vorige week weten alleen de eerste wet te willen ondertekenen. Later maakte een Witte Huis-woordvoerder bekend dat de president "in de war was" en bereid is beide voorstellen van zijn handtekening te voorzien.

'Getraumatiseerd'

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties (VN) veroordeelde maandag de verstrenging van het Amerikaanse migratiebeleid in sterke bewoordingen. "Kinderen van migranten moeten niet worden getraumatiseerd door ze van hun ouders en hun families te scheiden. De familie-eenheid moet worden gewaarborgd", aldus Guterres.

Ook binnen zijn eigen Republikeinse Partij kan het scheiden van families aan de zuidgrens niet op volledige bijval rekenen, meldt The New York Times. Onder meer verschillende Republikeinse Congresleden en oud-First Lady Laura Bush spraken zich afgelopen zondag uit tegen het beleid. Bush vergeleek de Texaanse locaties waar de migrantenkinderen in kooien worden vastgehouden met de gevangenenkampen waar Amerikanen met een Japanse achtergrond tijdens de Tweede Wereldoorlog werden opgesloten.

De huidige First Lady, Melania Trump, liet via een woordvoerder weren dat ze "het haat om kinderen van hun families gescheiden te zien worden en hoopt dat beide kanten van het politieke spectrum eindelijk samen kunnen komen" om de problemen op te lossen. Door de verantwoordelijkheid bij beide kanten te leggen sluit zij zich aan bij het standpunt van haar echtgenoot, dat de Democraten medeverantwoordelijk zijn.

