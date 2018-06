Turkse troepen trekken Syrische stad Manbij binnen

Hij zei dat het Turkse leger al is begonnen met patrouilles in en rond de stad in het noorden van Syrië. Çavusoglu zei dat Manbij zo snel mogelijk zal worden vrijgemaakt van strijders van de Syrisch-Koerdische YPG.

Turkije ziet de YPG als een verlengstuk van de verboden terroristische Koerdische Arbeiderspartij PKK.

Turkije en de Verenigde Staten werden het eerder deze maand eens over een tijdschema voor het vertrek van de YPG-strijders uit Manbij. Ze spraken toen ook af samen te gaan patrouilleren in het gebied. Eerder werkte Washington samen met de YPG bij de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS).