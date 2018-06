Iván Duque verkozen tot nieuwe president Colombia

Ruim 54 procent van de kiezers bracht zijn stem uit op Duque. Bijna 42 procent van de stemmen was voor Petro. Een tweede ronde was nodig, omdat geen van beide kandidaten in de eerste ronde een meerderheid haalde.

De 41-jarige Duque wil het vredesakkoord met de linkse guerillabeweging FARC aanpassen. Volgens hem zijn er in het huidige akkoord teveel tegemoetkomingen aan de FARC gedaan. Zo wil Duque onder meer dat voormalig kopstukken van de FARC worden berecht voor oorlogsmisdaden. Het vredesakkoord kan opengebroken worden, omdat het akkoord niet is opgenomen in de grondwet.

Naast het aanpassen van het vredesakkoord wil de nieuw gekozen president ook de economie uit het slop trekken door belastingverlagingen en door steun te bieden aan de olie- en kolenindustrie. Colombia is de vierde economie van Zuid-Amerika.

Duque is een protégé van Alvaro Uribe, die van 2002 tot 2010 president was van Colombia. Tijdens de verkiezingscampagne sprak hij zijn steun uit voor Duque.

Politieke elite

De 58-jarige Gustavo Petro, voormalig lid van de guerrillabeweging M-19 en oud-burgemeester van Bogota, zegt in een reactie op twitter dat hij zich neerlegt bij het verlies. Toch zegt hij zich niet verslagen te voelen. "Welke nederlaag? Acht miljoen vrije Colombianen zijn vandaag opgestaan. We zijn niet verslagen, we gaan nu alleen niet regeren", schrijft Petro weten in een tweet.

De linkse kandidaat beloofde tijdens zijn campagne het economische model van Colombia op te schudden. Zo wilde hij de politieke elite in het land aanpakken, het land herverdelen onder de armen en gelijdelijk aan de behoefte aan kolen en olie terugbrengen.

Duque neemt het stokje over van Juan Manuel Santos. Die was na twee ambtstermijnen niet herkiesbaar. In 2016 was Santos de ondertekenaar van het vredesakkoord met de FARC. Hij kreeg daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede.

