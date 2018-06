Guatemala stopt deels met zoektocht naar overlevenden uitbarsting vulkaan

''De zoekacties zijn definitief voorbij in de dorpen San Miguel Los Lotes en El Rodeo. De streek is onbewoonbaar en het risico is erg groot'', aldus de verklaring van rampenbestrijdingsdienst Conred.

De uitbarsting van de vulkaan Fuego die twee weken geleden begon, heeft aan zeker honderdtien mensen het leven gekost. Er worden nog altijd 197 personen vermist.

Meer dan 3.000 mensen verblijven momenteel in noodopvangen. Door het natuurgeweld zijn minstens 186 woningen verwoest en 750 gebouwen zwaar beschadigd. Volgens president Jimmy Morales heeft Guatemala zeker 58 miljoen euro nodig om het land weer op te bouwen.

Het is de tweede keer in twee jaar dat vulkaan Fuego uitbarst. Volgens de rampenbestrijdingsdienst in het land is dit de heftigste uitbraak van de laatste vier decennia. Dagelijks vinden er nog vier à vijf kleine erupties plaats, aldus Conred.

