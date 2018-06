Griekenland en Macedonië tekenen overeenkomst over nieuwe naam

Het akkoord, dat is ondertekend op het Prespameer in Noord-Griekenland, op de grens met Macedonië en Albanië, moet een einde maken aan bijna drie decennia van besprekingen tussen de twee landen over de naam van de jonge Balkanstaat.

Na de ratificatie van zondag moeten de parlementen nog hun goedkeuring geven. Macedonië wil bovendien een volksraadpleging houden.

De leiders van Griekenland en Macedonië bereikten dinsdag een compromis over de naamkwestie. Beide landen liggen al jaren met elkaar in de clinch over de naam Macedonië.

Het conflict stamt uit 1991, toen Macedonië zich vreedzaam van Joegoslavië afscheidde en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Dat viel slecht in Griekenland, dat zelf een historische regio Macedonië heeft.

Landverraad

De Macedonische premier Zoran Zaev zei dinsdag dat zijn land tot de Republiek Noord-Macedonië zal worden omgedoopt. Dat moet de weg voor toetreding tot de NAVO en de EU vrijmaken.

Vele duizenden mensen zijn woensdagavond uit protest tegen de voorgestelde naamswijziging van het land de straat op gegaan in de Macedonische hoofdstad Skopje. De demonstranten beschuldigen de regering van landverraad. Ook in Griekenland leidde de deal tot felle protesten.

