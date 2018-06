Taliban willen staakt-het-vuren met Afghanistan niet verlengen

"Wij zijn niet van plan het staakt-het-vuren te verlengen. Het eindigt vandaag." Daarmee verwerpen de taliban ook een vredesaanbod van de Afghaanse president Ashraf Ghani. Hij kondigde zaterdag aan dat zijn regering haar staakt-het-vuren wil verlengen. Oorspronkelijk zou dit tot 20 juni duren.

Ghani vroeg de taliban ook de gevechten te stoppen en te gaan onderhandelen. De VS, de EU, de VN en veel andere landen hebben dat aanbod verwelkomd.

De taliban hadden drie vreedzame dagen afgekondigd om het einde van de ramadan en het Suikerfeest te vieren. Eerder had de Afghaanse overheid een staakt-het-vuren aangeboden.

De minivrede slaagde en werd op zaterdag en zondag enthousiast ontvangen door miljoenen Afghanen. In het hele land kwamen taliban, veiligheidstroepen en burgers bijeen voor gezamenlijke gebeden en vieringen. Ongewapende talibanstrijders kwamen zelfs naar de hoofdstad Kabul.

Aanslag

Tijdens het staakt-het-vuren vond echter een bloedige aanslag plaats in een park in de stad Ghazi Aminullah Khan. Daarbij vielen minstens 36 doden en 65 gewonden. Het samenzijn in het park was in het kader van de driedaagse wapenstilstand.

Onder de slachtoffers zijn behalve militairen ook burgers. Volgens lokale autoriteiten blies een zelfmoordterrorist zich op in een auto. Islamitische Staat heeft via het eigen persbureau Amaq de verantwoordelijkheid opgeëist.