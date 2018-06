Leger Libië neemt voormalig chauffeur Bin Laden gevangen

Troepen van de machtige krijgsheer Khalifa Haftar namen de afgelopen dagen Derna in, na een belegering van bijna een jaar. De stad was in handen van extremistische groepen, waaronder die van Bin Qumu. Volgens de militaire bron kon Bin Qumu, die in Derna is geboren, gepakt worden toen zijn strijders door hun munitie heen waren.

Bin Qumu verhuisde in de jaren tachtig naar Afghanistan en vocht daar tegen de Sovjet-Unie. Later sloot hij zich aan bij al-Qaeda. Hij was de chauffeur van Bin Laden toen die in Sudan woonde. In 2002 kregen Amerikaanse soldaten hem te pakken en Bin Qumu werd opgesloten in het detentiekamp Guantanamo Bay. In 2007 werd hij uitgeleverd aan Libië. Toen in 2011, in de Libische burgeroorlog, de hoofdstad Tripoli viel, wist hij te ontsnappen.

De Verenigde Naties zeiden donderdag bezorgd te zijn over de situatie in Derna. De inname van de stad van 125.000 inwoners zou gepaard gaan met plunderingen, vernielingen en executies door de troepen van Haftar.

