Weg vrij voor naamswijziging Macedonië na besluit Grieks parlement

De poging van de oppositiepartij Nea Dimokratia Tsipras onderuit te halen kreeg steun van 127 afgevaardigden, 153 stemden tegen. In Griekenland is de overeenkomst, evenals in Macedonië, op veel weerstand gestuit.

Duizenden mensen protesteerden zaterdag buiten het parlement en riepen om het aftreden van Tsipras, die volgens hen veel te toegeeflijk is geweest. De oproerpolitie zette traangas in om te voorkomen dat de demonstranten het gebouw zouden binnendringen.

De deal wordt zondag bezegeld door de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen. Dat gebeurt in de regio Prespes, een merengebied op de grens met Albanië en Macedonië. Ook Tsipras en zijn Macedonische collega Zoran Zaev zullen daarbij aanwezig zijn. Na de ratificatie moeten de parlementen nog hun goedkeuring geven. Macedonië wil bovendien een volksraadpleging houden.

Compromis

De leiders van Griekenland en Macedonië bereikten dinsdag een compromis over de naamkwestie. Beide landen liggen al jaren in de clinch over de naam Macedonië.

Het conflict stamt uit 1991, toen Macedonië zich vreedzaam van Joegoslavië afscheidde en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Dat viel slecht in Griekenland, dat zelf een historische regio Macedonië heeft.

Landverraad

De Macedonische premier Zaev zei dinsdag dat zijn land tot de Republiek Noord-Macedonië zal worden omgedoopt. Dat moet de weg voor toetreding tot de NAVO en de EU vrijmaken.

Vele duizenden mensen zijn woensdagavond in de Macedonische hoofdstad Skopje de straat op gegaan als protest tegen de voorgestelde naamswijziging van het land. De demonstranten beschuldigen de regering van landverraad.

