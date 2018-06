Ruim twintig mensen omgekomen door explosie bij feest Afghanistan

Volgens de eerste berichten zijn niet alleen militairen, maar ook burgers omgekomen, heeft de woordvoerder van de gouverneur zaterdag bevestigd. Daarnaast zijn ook zestien gewonden gevallen.

Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een aanslag gaat. Aanvankelijk bestond het vermoeden dat een raket in een voertuig van de Taliban was ontploft. Volgens lokale autoriteiten ging het om een zelfmoordterrorist die zich opblies in een auto.

De verantwoordelijkheid voor de explosie is nog niet opgeëist, maar de Taliban liet weten dat het niet verantwoordelijk is voor de explosie.

Nangarhar, dat grenst aan Pakistan, is de Afghaanse uitvalsbasis van Islamitische Staat. Ook zijn er opstandelingen van het Haqqani-netwerk, gelieerd aan de Taliban, actief.

Wapenstilstand

Het samenzijn in een park stond in het kader van de driedaagse wapenstilstand die de Taliban hebben afgekondigd aan het eind van de ramadan ter viering van het Suikerfeest. Dat verliep elders, onder meer in hoofdstad Kabul, vredig en enthousiast.

In Kabul gingen de strijders van de Taliban ongewapend Kabul binnen. "Ze hebben hun wapens bij de ingangen overhandigd en die zullen worden teruggegeven als ze vertrekken", aldus een woordvoerder van de politie tegen persbureau Reuters.

Voor de Afghaanse president Ashraf Ghani was dat reden in een toespraak tot het volk verlenging van het staakt-het-vuren aan te kondigen. Hij riep de Taliban op hetzelfde te doen. Aan welke periode hij denkt, zei Ghani niet. Ook noemde hij de terreurdaad in het oosten van het land niet.

Als teken van goede wil liet de regering zaterdag 46 Taliban-gevangenen vrij.

