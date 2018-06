Saoedische coalitie verovert vliegveld Jemenitische havenstad Hodeidah

De rest van Hodeidah is bezet door Houthi-rebellen. De haven is een belangrijke losplaats voor hulpgoederen voor de noodlijdende bevolking van Jemen. De controle over de luchthaven zou een belangrijk succes zijn voor de coalitie in de al drie jaar durende oorlog.

''De strijdkrachten, gesteund door het verzet en de Arabische alliantie hebben de internationale luchthaven van Hodeidah bevrijd uit de greep van de Houthi-milities", meldt het mediabureau zaterdag op Twitter.

Een bron binnen de door de coalitie gesteunde Jemenitische strijdkrachten heeft gezegd dat troepen het belangrijkste luchthavengebouw hebben omsingeld. ''We hebben wat tijd nodig om ervoor te zorgen dat er geen schutters, mijnen of explosieven in het gebouw zijn", aldus de bron.

De aanval op de havenstad door de door Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten geleide coalitie is woensdag begonnen. De coalitie zegt de stad snel in handen te zullen krijgen.

Vorige week hebben de Verenigde Naties (VN) gezegd dat de coalitie de stad niet moet aanvallen. Volgens de VN zou een aanval op de stad met 600.000 inwoners een nieuwe humanitaire crisis veroorzaken. De VN-gezant voor Jemen probeerde toen nog de haven onder internationale controle te krijgen.