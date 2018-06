Spaanse politie arresteert vijf Nederlanders bij ontmanteling drugsbende

De bende hield zich bezig met de teelt van en handel in wiet en was volgens de politie een van de modernste en best gestructureerde organisaties op dit gebied. In het stadje San Vicente del Raspeig, in de buurt van Alicante, huurde de groep vijf luxueuze villa's, waarin de bendeleden en hun families woonden en ook wietplantages waren aangelegd.

De planten werden online in de gaten gehouden en verzorgd. De politie noemt de bende daarom de "start-up van de marihuana".

In totaal hield de politie dertien verdachten aan, onder wie drie vrouwen. Alle zijn tussen de 25 en 45 jaar en vijf zitten er nog vast.

De politie nam 3.500 wietplanten in beslag, 60 kilo marihuana met een straatwaarde van 300.000 euro, 10.000 euro in contanten, vijf luxe auto's en een grote hoeveelheid computers en communicatieapparatuur. Ook vond ze in een van de villa's documenten die leidden naar bedrijven die als dekmantel dienden voor de illegale activiteiten.

