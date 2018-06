Nederlandse verdachte van kindersekstoerisme opgepakt in Nepal

Een woning in Friesland is doorzocht. Hierbij zijn gegevensdragers in beslag genomen, laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten.

De verdachte zou in Nederland werkzaam zijn als kinderpsychiater.

Onderzocht wordt of P. H. van T. meer slachtoffers heeft gemaakt en of hij mogelijk ook kinderpornografisch materiaal heeft gemaakt of verspreid. Het OM laat weten intensief samen te werken met landen waar kindersekstoerisme plaatsvindt.

Volgens kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes blijkt uit onderzoek dat de verdachte het slachtoffer al misbruikt sinds zijn elfde. Hij zou een goede vriend zijn van de familie van het slachtoffer en sponsorde het gezin door middel van giften voor onder meer de schoolopleiding van de kinderen.

Het slachtoffer en de familie krijgen psychosociale hulp en juridische begeleiding.

Reizen

Van T. reisde volgens Terre des Hommes de afgelopen jaren verscheidene keren per jaar naar Nepal. Hij verscheen in januari 2017 op de radar van de organisatie, toen hij werd gespot met een dertienjarige jongen.

Op de website meldkindersekstoerisme.nl kunnen Nederlandse reizigers foto's en getuigenissen kwijt over toeristen die op verdachte wijze omgaan met minderjarigen, zo meldt Terre des Hommes.