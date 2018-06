Tsjechische sociaaldemocraten geven steun aan nieuwe regering

Samen hebben de partijen CSSD en ANO geen meerderheid in het kabinet. Daarom richten ze de pijlen nu op de communistische partij voor gedoogsteun. Als de communisten deze regering steunen, hebben ze 108 van de 200 zetels in het Tsjechische parlement in handen.

ANO-leider Andrej Babis werd na de verkiezingsoverwinning in oktober 2017 premier, maar is omstreden wegens een aanklacht tegen fraude. In januari raakte hij in een stemming het vertrouwen van het parlement kwijt.

Ondanks het gebrek aan vertrouwen bleef Babis toch de premier in Tsjechië. In Tsjechië biedt de grondwet de president tijdelijk de mogelijkheid een regeringsleider in functie te houden zonder toestemming van de volksvertegenwoordiging.

