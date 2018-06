Man die mensen doodstak in Finland veroordeeld tot levenslang

De inmiddels 23-jarige Marokkaanse asielzoeker Abderrahman B. heeft een bekentenis afgelegd. De Finse autoriteiten beschouwen de aanval als de eerste terroristische aanslag in het land.

Met een mes viel B. willekeurige mensen aan in het centrum van de stad. Twee vrouwen kwamen hierbij om het leven. De politie kon de aanval stoppen door de twintiger in zijn been te schieten. Hij is veroordeeld voor tweevoudige moord en achtvoudige poging tot moord.

Levenslang in Finland houdt in dat B. tenminste twaalf jaar in de cel moet doorbrengen. Hij zag zichzelf als strijder van IS. De terroristische organisatie heeft de aanslag nooit opgeëist.

