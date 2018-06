Dit is wat we weten over de ruzie in de Duitse coalitie

Het conflict gaat over een strengere aanpak van het Duitse asielbeleid

Bondskanselier Angela Merkel (CDU) handhaaft haar 'Wir schaffen das'-beleid, dat stelt dat iedere migrant die asiel in Duitsland wil aanvragen hiertoe in staat moet zijn. De CSU-minister van Binnenlandse Zaken Seehofer wil daarentegen een strengere aanpak.

Hij wil dat migranten die geen papieren hebben of al in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) geregistreerd staan, bij de grens worden tegengehouden en naar de desbetreffende lidstaat worden teruggestuurd.

In de praktijk zullen de meeste migranten die Duitsland bij de grens zal tegenhouden terug worden gestuurd naar buurland Oostenrijk. Merkel vreest voor een domino-effect; Oostenrijk zal op zijn beurt de migranten terugsturen naar Italië. De EU wil het aantal migranten juist spreiden over de lidstaten en Merkel zegt dat het plan van Seehofer niet strookt met de gezamenlijke Europese waarden.

Het is bijzonder dat de twee zusterpartijen botsen

De CDU (200 leden) en de CSU (46 leden) treden in de Duitse bondsdag samen op onder de fractie de Unie. Zij zitten in een zogenaamde grote coalitie (GroKo) met de sociaaldemocratische SPD. De coalitieonderhandelingen duurden een half jaar en het is de langste formatieperiode in Duitsland ooit.

In de deelstaatpolitiek zijn de christendemocratische zusterpartijen niet verenigd. De CSU treedt alleen op in de Duitse deelstaat Beieren en de CDU is in de andere vijftien deelstaten actief.

Donderdag werd een zitting van de bondsdag afgebroken door de ruzie tussen de zusterpartijen. Het CDU en het CSU zijn in aparte vergaderingen verdergegaan, iets dat bijna nooit gebeurt.

Seehofer wil macht van het CSU in deelstaat Beieren uitbreiden door aanpassing asielbeleid

Het CSU is de grootste partij in de deelstaat Beieren, waar op 14 oktober nieuwe verkiezingen worden gehouden. De nationalistisch-populistische partij AfD (Alternative für Deutschland) is sterk in opkomst in de deelstaat.

De AfD is in 2013 opgericht en staat bekend als een anti-immigratiepartij. Bij de Bondsdagverkiezingen van september 2017 behaalde de partij bijna 13 procent van de stemmen en werden 94 zetels in het nationale parlement veroverd. Het is hiermee op landelijk niveau de op twee na grootste partij.

De partij is de afgelopen jaren in veertien van de zestien deelstaten gekozen. Naar verwachting wordt de AfD dit jaar ook in de overige twee deelstaten gekozen. CSU wil voorkomen dat zij in Beieren de absolute meerderheid gaat verliezen en de AfD aan terrein wint.

De regering van Merkel staat onder druk

Merkel heeft haar partijgenoten donderdag nog net kunnen overtuigen haar nog twee weken de tijd te geven om een oplossing te vinden. Eind juni is er weer een grote EU-top, waar de bondskanselier nieuwe afspraken over de opvang en herverdeling van migranten hoopt te maken.

Het is de vraag of de regering van Merkel die twee weken nog vol kan maken. Seehofer dreigt een eigen weg in te slaan en kan in theorie, als minister van Binnenlandse Zaken, ook zonder instemming van het kabinet besluiten een nieuw asielbeleid in te voeren.

De enige optie die Merkel dan nog rest, is haar minister van Binnenlandse Zaken ontslaan. De CSU zal dit niet accepteren, wat uiteindelijk tot de val van de regering zou kunnen leiden. De andere coalitiepartij, de SPD, staat aan de kant van de bondskanselier.