Voorzitter Duits parlement moet ruzie tussen christendemocraten sussen

De CSU-minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wil een strengere aanpak dan bondskanselier Angela Merkel (CDU).

Centraal in het conflict staat het terugsturen van migranten bij de Duitse grens. Seehofer wil dat migranten die geen papieren hebbe of in een ander EU-land geregistreerd staan bij de grens tegengehouden kunnen worden.

Hiertegenover staat Merkels 'Wir schaffen das'-beleid, dat stelt dat iedere migrant die asiel wil aanvragen de mogelijkheid moet hebben om tot de asielprocedure te worden toegelaten. Daarbij is het voorgestelde beleid van Seehofer volgens Merkel tegen het Europese asiel- en migratiebeleid.

De onenigheid tussen Merkel en Seehofer kwam maandag naar buiten, nadat Seehofers zogeheten 'Masterplan Migratie' werd uitgesteld. In het voorstel van de CSU-minister zouden 63 veranderingen in het Duitse migratiebeleid worden aangekondigd.

Doordrukken

Duitse media melden dat de minister van Binnenlandse Zaken zijn immigratieplan maandag dreigt door te drukken, wanneer de partijbesturen van CDU en CSU bijeenkomen.

Volgens het Duitsland Instituut kan het doordrukken van het plan tot het ontslag van Seehofer door Merkel leiden. Als dit gebeurt, kan het CSU besluiten dit niet te accepteren, waardoor het Duitse kabinet zou kunnen vallen.

Bondskanselier Merkel wil de beslissing over het immigratieplan twee weken uitstellen en op Europees niveau oplossen. Op 27 juni komen de EU-landen bij elkaar in Brussel voor een top, waar onder meer migratie op de agenda staat.

Schengen

De Nederlandse staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) kijkt met zorg naar de uitkomst van de tweestrijd tussen Merkel en Seehofer. Harbers waarschuwt dat ''we met z'n allen schade'' oplopen als Duitsland strikte grenscontroles instelt.

"Dat zou heel vervelend zijn. Want dan ben je ook klaar met Schengen'', zegt Harbers met een verwijzing naar het verdrag dat ervoor zorgt dat Europeanen vrij van het ene naar het andere Europese land kunnen reizen. ''De enigen die daar last van hebben zijn forenzen, vakantiegangers en truckchauffeurs.''

Harbers hoopt ''vooral dat ze eruit komen in Duitsland, want dat betekent weer dat we ook in Europa verder kunnen.'' ''Het is nooit goed als even onduidelijk is waar een lidstaat voor staat, maar ik geef ze alle ruimte om daar de komende tijd uit te komen.''

