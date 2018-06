Dode bij luchtaanval Verenigde Staten op Al Qaeda in Libië

Volgens het Amerikaanse Afrika-commando is ten minste één strijder gedood. Er zouden geen burgerslachtoffers gevallen zijn.

De aanval was in de buurt van Bani Walid, zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van de Libische hoofdstad Tripoli, en was gericht tegen Al Qaeda in de Islamitische Maghreb.

De actie was in overleg met de internationaal erkende regering van nationale overeenstemming in Tripoli.

